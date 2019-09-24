Арестован главврач больницы №4 Алматы

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет..

В Алматы арестован главный врач городской клинической больницы № 4 Канат Тезекбаев. Меру пресечения в виде задержания сроком на два месяца избрал специализированный межрайонный следственный суд № 2, передает Sputnik Казахстан.

Информацию подтвердил человек, близкий к окружению Тезекбаева.

- Суд прошел 22 сентября, ему инкриминируют статью 317, часть третью УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

В Национальной медицинской ассоциации также подтвердили информацию о задержании Тезекбаева.

- Да, его задержали в воскресенье. Как только у нас будет информация, адвокат изучит материалы дела, и мы получим доступ к ним, мы тогда будем решать, что делать, - заявила президент ассоциации Айжан Садыкова.

В пресс-службе Алматинского городского суда затруднились прокомментировать ситуацию.

- Мы уточняем информацию, - заявил официальный представитель городского суда Дияс Махамбетов.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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