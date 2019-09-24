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Трамп выставил ультиматум по помощи Украине

По словам Трампа, украинская сторона увидит финансовую поддержку только, когда Европа и другие страны станут вносить свой вклад.

Фото : pixabay.com24 сентября 2019, 20:19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине, пока европейские страны не выполнят его условия, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что об этом он сообщил во время прибытия в штаб-квартиру ООН для участия в Генассамблее.

По словам Трампа, украинская сторона увидит финансовую поддержку только, когда Европа и другие страны станут вносить свой вклад.

- Очень важно, чтобы другие страны участвовали и вносили свой вклад... Франция, Германия и другие страны, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что приостанавливает свою финансовую помощь Украине и будет делать это снова, пока другие страны не помогут.

- Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?, — заключил Трамп.


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