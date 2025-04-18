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Мир

Трамп прокомментировал возможную остановку военной помощи Украине

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 22:59 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заверил, что его страна выйдет из переговорного процесса по Украине в случае, если одна из сторон "начнет его саботировать", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, во время ответа на вопросы в Белом доме о возможности украинского урегулирования американскому лидеру задали вопрос о том, продолжат ли США оказывать военную поддержку Украине, если сделка сорвется и Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

"Я бы так не сказал... Я не хотел бы об этом говорить, потому что я думаю, что мы справимся с этим", – отметил Трамп.

Он также подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что США могут выйти из переговоров по Украине, если в ближайшее время не будет ясности с урегулированием. Трамп ответил, что конкретного количества дней нет, но США хотят достичь соглашения быстро, и на это есть хорошие шансы.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон все сильно усложнит, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые. Вы ужасные люди", и просто пропустим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", – сказал американский лидер.

Ранее выяснилось, что об этом думают в России.

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Аксинья Титова
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