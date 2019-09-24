Светский характер нашего общества позволяет казахстанцам жить в мире и согласии – эксперт

Разъяснение среди целевых групп норм законодательства в сфере религии.

24 сентября в Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева состоялась встреча представителя ИРГ со студентами, сообщает Zakon.kz.

Во встрече принял участие кандидат юридических наук, профессор КазНУ им аль-Фараби, президент ОФ "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан" Какимжан Бишманов.

Организаторами данного мероприятия выступили ОФ "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК" и Управление общественного развития города Алматы. Встреча состоялась в рамках комплексных мер по разъяснению государственной программы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

Основной целью встречи является разъяснение среди целевых групп норм законодательства в сфере религиозных отношений и противодействия религиозному экстремизму и терроризму, в том числе повышения уровня информированности населения о законодательстве и их правовой грамотности. Кроме того, рассматривались вопросы снижения фактов нарушений закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях в нашей стране.

Спикер акцентировал внимание аудитории на возрастающей проблеме терроризма и экстремизма в условиях реалий Казахстана. К слову, аналогичные встречи проходят в эти дни во всех районах города Алматы.

Профессор Бишманов рассказал о той большой профилактической работе по предупреждению распространения деструктивных культов и псевдорелигиозных организаций, которая проводится в настоящее время в Казахстане, а также об основных аспектах информационной политики государства по проблемам экстремизма и терроризма.

В ходе встречи присутствующие задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Выступавшие эксперты подчеркнули, что светский характер нашего общества позволяет казахстанцам жить в мире и согласии, несмотря на различия верований, мнений и убеждений.

Встреча прошла в формате беседы - вопрос-ответ - на темы религии.

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