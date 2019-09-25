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Токаев и Зеленский поздравили друг друга

Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран.

Фото : Акорда25 сентября 2019, 00:43

25 сентября в Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи Токаев и Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.


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