Конгресс США объявил о запуске процедуры импичмента Трампу

По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.

Спикер нижней палаты конгресса объяснила запуск процедуры действиями Трампа, которые, по ее словам, серьезно нарушили конституцию и за которые глава государства должен ответить, сообщает РИА Новости.

Неназванные члены демократической партии США заявили газете, что свое решение Пелоси приняла после разговора с ними за закрытыми дверями. В частности, они обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Трампа. Предполагается, что данный комитет будет создан несколько позже во вторник, когда Пелоси обратится к демократам по вопросу начала процедуры импичмента.

По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.

Новым поводом к интенсификации усилий по началу импичмента стал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года, в котором, по сообщениям СМИ, американский лидер раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

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