Лихач на внедорожнике разгромил торговый центр в США

Отец водителя сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья.

Мужчина за рулем Chevrolet Trailblazer проехал через торговый центр в Шаумбурге (США), передает РЕН ТВ.

Семь человек обратились к медикам, троих госпитализировали с травмами, и свидетели говорят, что внедорожник чуть не наехал на детей во время движения.

Что касается водителя, то его задержали свидетель и двое охранников еще до прибытия полиции. Отец мужчины сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья, и ему необходимы лекарства, не уточняя, что это за состояние.

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