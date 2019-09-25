Лихач на внедорожнике разгромил торговый центр в США
Отец водителя сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья.
Фото : Скриншот с видео25 сентября 2019, 07:34
Мужчина за рулем Chevrolet Trailblazer проехал через торговый центр в Шаумбурге (США), передает РЕН ТВ.
Семь человек обратились к медикам, троих госпитализировали с травмами, и свидетели говорят, что внедорожник чуть не наехал на детей во время движения.
Что касается водителя, то его задержали свидетель и двое охранников еще до прибытия полиции. Отец мужчины сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья, и ему необходимы лекарства, не уточняя, что это за состояние.
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