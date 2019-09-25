Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лихач на внедорожнике разгромил торговый центр в США

Отец водителя сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья.

Фото : Скриншот с видео25 сентября 2019, 07:34

Мужчина за рулем Chevrolet Trailblazer проехал через торговый центр в Шаумбурге (США), передает РЕН ТВ.

Семь человек обратились к медикам, троих госпитализировали с травмами, и свидетели говорят, что внедорожник чуть не наехал на детей во время движения.

Что касается водителя, то его задержали свидетель и двое охранников еще до прибытия полиции. Отец мужчины сказал, что у его сына "особое" состояние здоровья, и ему необходимы лекарства, не уточняя, что это за состояние.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты