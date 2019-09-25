Спасение девочки из пятиметровой скважины сняли на видео

На опубликованной записи видно, как спасатели выкапывают траншею, чтобы спасти ребенка.

В Аргентине маленькая девочка с собакой провалилась в пятиметровую скважину, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Сеньора Пуджио в провинции Сантьяго дель Эстеро в Северо-Центральной Аргентине.

Девочка гуляла с собакой и упала в узкую скважину глубиной пять метров. Спасателей вызвали местные жители. На место происшествия прибыли также полицейские и кинологи. Отец девочки лежал на земле около скважины и пытался подсветить мобильным телефоном место падения. Спасти малышку не представлялось возможным, ее ноги застряли.

На опубликованной записи видно, как спасатели выкапывают траншею, чтобы спасти ребенка. Для работ привлекли спецтехнику. Через три часа девочку извлекли на поверхность под аплодисменты жителей деревни.

Она не получила серьезных травм. Местные власти ведут расследование произошедшего.

Видео: Viral News Media

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