Нападение на девушку в Павлодаре попало на видео
В ДП Павлодарской области готовят комментарий по этому факту.
В Павлодаре в подъезде напали на девушку. Инцидент попал на камеру наблюдения, сообщает Zakon.kz.
Камера сняла как девушка входит в подъезд и направляется к лифту, за ней шел человек в куртке с капюшоном. Он схватил девушку за шею, начиналась борьба - девушка пыталась вырваться.
Затем нападавший и жертва, продолжая движение, исчезли из зоны видимости видеокамеры, но через пару секунд, нападавший снова появляется в кадре. С сумкой, которую отобрал у девушки, он выбежал из подъезда.
В пресс-службе ДП Паводарской области готовят комментарий по этому факту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Здравствуйте! На мою подругу напали в подъезде с ножом! Г павлодар! В милицию она обратилась но там даже заявление не приняли! Будьте внимательны! Надеюсь его кто нибудь узнает! #жалобыпавлодар #zhaloby_pavlodar #pavlodar #павлодаржалобы #отзывыпавлодар #акиматпавлодар #акиматпавлодара #zhaloby_pavlodar ????Если Вы стали участником или очевидцем проишествия, поделитесь информацией, отправляйте в директ. _____ Не терпи, расскажи ______ @zhaloby_pavlodar
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!