Нападение на девушку в Павлодаре попало на видео

В ДП Павлодарской области готовят комментарий по этому факту.

В Павлодаре в подъезде напали на девушку. Инцидент попал на камеру наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Камера сняла как девушка входит в подъезд и направляется к лифту, за ней шел человек в куртке с капюшоном. Он схватил девушку за шею, начиналась борьба - девушка пыталась вырваться.

Затем нападавший и жертва, продолжая движение, исчезли из зоны видимости видеокамеры, но через пару секунд, нападавший снова появляется в кадре. С сумкой, которую отобрал у девушки, он выбежал из подъезда.

В пресс-службе ДП Паводарской области готовят комментарий по этому факту.

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