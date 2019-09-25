Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нападение на девушку в Павлодаре попало на видео

В ДП Павлодарской области готовят комментарий по этому факту.

Фото : nikatv.ru25 сентября 2019, 09:33

В Павлодаре в подъезде напали на девушку. Инцидент попал на камеру наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Камера сняла как девушка входит в подъезд и направляется к лифту, за ней шел человек в куртке с капюшоном. Он схватил девушку за шею, начиналась борьба - девушка пыталась вырваться.

Затем нападавший и жертва, продолжая движение, исчезли из зоны видимости видеокамеры, но через пару секунд, нападавший снова появляется в кадре. С сумкой, которую отобрал у девушки, он выбежал из подъезда.

В пресс-службе ДП Паводарской области готовят комментарий по этому факту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здравствуйте! На мою подругу напали в подъезде с ножом! Г павлодар! В милицию она обратилась но там даже заявление не приняли! Будьте внимательны! Надеюсь его кто нибудь узнает! #жалобыпавлодар #zhaloby_pavlodar #pavlodar #павлодаржалобы #отзывыпавлодар #акиматпавлодар #акиматпавлодара #zhaloby_pavlodar ????Если Вы стали участником или очевидцем проишествия, поделитесь информацией, отправляйте в директ. _____ Не терпи, расскажи ______ @zhaloby_pavlodar

Публикация от ПАВЛОДАР ЖАЛОБЫ (@zhaloby_pavlodar) 24 Сен 2019 в 7:30 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты