Автобус перевернулся на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск"

В результате ДТП пострадали 2 человека.

Ранним утром, около 06:20, 25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 812 (с.Айгыржал, Аягозского района, участок на реконструкции АО "К-Дорстрой") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По предварительным данным, водитель автобуса с номером 812LKB05 уснул и транспорт опрокинулся.

В автобусе находились 25 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 человека.

Транспортное средство прошло технический осмотр 17.06.2019 года, техосмотр действителен до 17.12.2019 г. На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации. Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.



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