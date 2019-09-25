Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автобус перевернулся на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск"

В результате ДТП пострадали 2 человека.

Фото : Inbusiness.kz25 сентября 2019, 10:17

Ранним утром, около 06:20, 25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 812 (с.Айгыржал, Аягозского района, участок на реконструкции АО "К-Дорстрой") произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По предварительным данным, водитель автобуса с номером 812LKB05 уснул и транспорт опрокинулся.

В автобусе находились 25 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 человека.

Транспортное средство прошло технический осмотр 17.06.2019 года, техосмотр действителен до 17.12.2019 г. На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации. Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты