Как трасса "Западная Европа–Западный Китай" способствует развитию туризма в Актобе и области

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 75 сакральных объектов, из них 27 объектов республиканского и 48 местного значения.

Говоря о внутреннем туризме Казахстана, обычно вспоминают про Алматы, Нур-Султан, Актау, Алаколь. Однако намного реже встречаются туристические места Актюбинской области, тем не менее, тысячи туристов прибывают туда, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями. Кроме того, в рамках программы развития внутреннего туризма, имеющиеся места посещений облагораживают и улучшают с учетом современных технологий и запросов туристов. О них и расскажет Zakon.kz.

На сегодняшний день в Актюбинской области насчитывается 75 сакральных объектов, из них 27 объектов республиканского и 48 местного значения. Наиболее популярными в регионе являются именно места республиканского значения. Если говорить в цифрах, то за восемь месяцев 2019 года посетили:

мавзолейный комплекс "Есет батыр" - 11 800 человек;

мемориальный комплекс "Кобыланды батыр" - 4 835 человек;

мавзолей "Абат байтак" - 1 494 человек;

некрополь "Хан моласы" - 621 человек;

комплекс "Керуен сарай" - 458 человек;

мавзолей "Котибар батыр Басенулы" - 234 человека.

В отделе туризма акимата Актюбинской области рассказали, что многие из этих мест улучшили согласно последним требованиям цифровизации и облагородили территорию.

В рамках обеспечения модернизации и цифровизации туристских объектов, проведены следующие работы:

- реконструкция мемориального комплекса "Кобыланды батыр" в Кобдинском районе, установлены 29 менгиров, точильный камень батыра облицован гранитом, отремонтирован музей;

- благоустройство территории мавзолея "Абат байтак" и дома шыракшы в Кобдинском районе, проведены работы по озеленению, установлены ограждения, проложен тротуар до мавзолея;

- благоустройство прилегающей территории мавзолея "Исатай Тайманов" в Кобдинском районе;

- разработка 3D туров по объектам сакральной географии области и достопримечательностей, все туры размещены на сайте www.visitaktobe.kz.

Помимо сакральных и культурно-исторических мест туристы, как местные, так и иностранные приезжают с целью экотуризма, на лечебно-оздоровительные процедуры и для прочих развлечений. В частности:

- экологический туризм: Каргалинское водохранилище (осетровые пруды, Ащелисайский ("волчий") водопад), меловые горы "Актолагай" (Байганинский район), Иргиз-Тургайский природный резерват (Иргизский район);

- лечебно-оздоровительный (медицинский) туризм: санаторий-пантолечебница "Зару" (Мартукский район), санаторий-профилакторий "Шипагер" (Алгинский район), пески "Баркын" (Уилский район);

- развлекательный туризм: аквапарк "Tree of life Aktobe", парк отдыха и развлечений "Green land", парк отдыха "Yurta park".

Ну, а чтобы привлечь побольше туристов проведены следующие работы:

- в функционирующем туристском портале www.visitaktobe.kz добавлена возможность подачи заявки для организации туристского маршрута по области и г.Актобе;

- установлены туристские информационные стойки в аэропорту и на Арбате г.Актобе, адаптированные к туристскому порталу региона www.visitaktobe.kz;

- 24 августа проведен первый международный туристский фестиваль "Qarg’aly Fest". Количество участников – более 4 000 человек. Участники из соседних регионов Казахстана г.Уральск, г.Атырау, г.Актау, г.Кызылорда, а также из регионов России – г.Оренбург, г.Орск. Для участников были организованы различные конкурсы и тимбилдинги, мастер классы, национальные игры, пенная вечеринка, детская программа, ярмарка ремесленников, концерт в режиме "non stop"и многое другое;

- 19-21 июля проведен VIII международный фестиваль авторской песни "Степной аккорд". Количество участников составило 1 500 человек из Китая, Германии, Болгарии, 20-ти городов России;

- 19-21 сентября проведена экспедиция на метеоритный кратер "Жаманшин", с участием ученых Казахстана и ближнего зарубежья, в том числе академик Российской академии естественных наук П.В. Флоренский – один из первых исследователей кратера, профессора Института космических исследований Российской академии наук (г.Москва), Астрономогеодезического общества СНГ и др.

Но не только это способствует привлечению туристов. В области находится глобальный транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай". Общая протяженность ее по Актюбинской области составляет 628 км. После ввода в эксплуатацию в 2013 году данной дороги интенсивность транспортного потока увеличилась до 10 000 машин в сутки.

По сравнению с 2013 годом количество иностранных туристов в 2018 году увеличилось на 44% (с 8520 до 12 251 чел.). На сегодняшний день на автодорогах международного и республиканского значения Актюбинской области функционируют 145 объектов придорожного сервиса, в том числе вдоль трассы "Западная Европа – Западный Китай" 54 объекта.

Развлечения туристы находят и зимой и летом.

В летний период основными объектами посещения у туристов являются достопримечательности Актобе – памятники известных личностей, областной историко-краеведческий музей, музей А.Молдагуловой, первый планетарий в Казахстане, стадион им.Кобыланды батыра, парк отдыха и развлечений "Green land", аквапарк "Tree of life Aktobe", парк отдыха "Yurta park", парк им.Первого Президента РК и др.; ежегодный фестиваль авторской песни "Степной аккорд", вышеназванные сакральные места; санаторные учреждения "Зару", "Шипагер" и др.

В зимний период, благодаря обилию снега и устойчивой минусовой погоде в Актобе и загородных базах отдыха для жителей и туристов организовываются катание на тюбингах, лыжах, коньках, игра в хоккей и др. Также проводятся республиканские и областные турниры по зимним видам спорта: лыжи, хоккей, фигурное катание.

Согласно официальным статистическим данным количество обслуженных нерезидентов (иностранных туристов) местами размещения в 1 полугодии 2019 года составило 6020 чел. что на 13,5% больше чем в 2018 году (5303 чел.).

Но и это еще не все. Готовится еще ряд объектов.

В 2018 году в целях развития туристской инфраструктуры области введены в эксплуатацию крупные проекты туризма, такие как:

- развлекательный комплекс с летним аквапарком;

- парк отдыха "Yurta Park";

- новый историко-краеведческий музей;

- санаторий-пантолечебница "Зару".

В 2019-2020 гг. планируется реализация следующих проектов:

- апарт-отель "RAMADA";

- гостиничный комплекс бренда "IBIS";

- гостиничный комплекс на 200 номеров ИП "Бектурова".

Вместе с этим, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2019 года №360 утверждена Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.

В рамках Программы утверждена республиканская Карта туристификации Республики Казахстан, куда вошли топ-10 объектов республиканского значения и топ-50 объектов регионального значения. В топ-50 по Актюбинской области вошел 1 объект - Каргалинское водохранилище, одно из основных потенциальных мест развития туризма.

Главной целью является открытие круглогодичной зоны отдыха международного уровня.

В настоящее время имеется инвестор, планирующий строительство объекта Kargaly Resort. Планируемая площадь земельного участка – около 250 га, предполагаемая загрузка 1000 человек единовременно с созданием более 50 рабочих мест.

Планируется строительство гостевых домиков в эко-стиле, горнолыжной базы, санатория, ипподрома, общежитие для сотрудников, организация водно-развлекательных видов отдыха и спорта (гольф, теннис, футбол, картинг и пр.), рыбное и тепличное хозяйство.

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