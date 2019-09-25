Арестован еще один врач больницы №4 в Алматы

Из открытых источников известно, что Аскар Тунгушбаев является врачом анестезиологом, реаниматологом 4 ГКБ.

Еще один врач 4 ГКБ Алматы арестован, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Горсуда, 2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК.

Срок содержания под стражей исчисляется с 31 августа 2019 года.

Из открытых источников известно, что Аскар Тунгушбаев является врачом анестезиологом, реаниматологом 4 ГКБ.

Накануне стало известно об аресте главного врача этой больницы - Каната Тезекбаева.

- 22 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК, - пояснили в пресс-службе городского суда.

Срок содержания под стражей исчисляется с 20 сентября 2019 года.

Врач реаниматолог анестезиолог

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