Арестован еще один врач больницы №4 в Алматы
Из открытых источников известно, что Аскар Тунгушбаев является врачом анестезиологом, реаниматологом 4 ГКБ.
Еще один врач 4 ГКБ Алматы арестован, передает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Горсуда, 2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК.
Срок содержания под стражей исчисляется с 31 августа 2019 года.
Из открытых источников известно, что Аскар Тунгушбаев является врачом анестезиологом, реаниматологом 4 ГКБ.
Накануне стало известно об аресте главного врача этой больницы - Каната Тезекбаева.
- 22 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека) УК РК, - пояснили в пресс-службе городского суда.
Срок содержания под стражей исчисляется с 20 сентября 2019 года.
Врач реаниматолог анестезиолог
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