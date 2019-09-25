В Семее устраняют автобусы особо малого класса

После введения новой маршрутной сети, автобусы особо малого класса исключены.

Аким Семея встретился с собственниками микроавтобусов, ранее оказывавших услуги по пассажирским перевозкам, передает Zakon.kz.

После введения новой маршрутной сети, автобусы особо малого класса исключены. На встрече в ТОО "Таксомоторный парк" Ермак Салимов, руководители отделов акимата, предприниматели предложили альтернативные варианты работы и переобучение.

Руководитель Центра занятости Семея Турсымбек Шинжин разъяснил механизмы получения рабочей специальности по программе занятости.

Водителям было предложено устроиться на работу в новый автобусный парк. Если категория не подходит, то им будет предоставлена возможность переобучиться на базе Колледжа транспорта. В Электротехническом колледже они смогут получить рабочую специальность.

Директор ТОО "Гордорстрой" Бауыржан Кайрамбаев выразил готовность приобрести шесть микроавтобусов. Для ТОО "Каполиграф" и ПК "Ибраев +К" требуются водители с собственными микроавтобусами для перевозки рабочих.

В завершение встречи аким Семея Ермак Салимов напомнил еще раз, что на городских маршрутах автобусы особо малого класса работать не будут.

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