Автобус врезался в пост полиции в Семее

В Семее 7 августа маршрутный автобус врезался в модульный пост полиции, сообщает Zakon.kz.

В этот момент двое полицейских несли службу в пункте. В результате ДТП никто не пострадал.

"58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, следуя по улице К. Мухамедханова, не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в модульный пост полиции", – сообщили в пресс-службе ДП Абайской области.

Фото: polisia.kz

В отношении водителя автобуса составили административный протокол.

Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.