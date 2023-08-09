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Автобус врезался в пост полиции в Семее

Автобус врезался в модульный пост полиции в Семее Фото: polisia.kz
В Семее 7 августа маршрутный автобус врезался в модульный пост полиции, сообщает Zakon.kz.

В этот момент двое полицейских несли службу в пункте. В результате ДТП никто не пострадал.

"58-летний водитель, управляя маршрутным автобусом Dong Fang, следуя по улице К. Мухамедханова, не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в модульный пост полиции", –  сообщили в пресс-службе ДП Абайской области. 
Автобус врезался в модульный пост полиции в Семее

Фото: polisia.kz

В отношении водителя автобуса составили административный протокол.

Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.

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Анастасия Стативкина
Абайская область Семей
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