Рабочие месторождений в Мангистауской области потребовали увеличить зарплату на 100%

Весь день с ними вели переговоры.

23 сентября работники Актауского филиала ТОО "МНСК "Синопэк Казахстан" остановили работу, требуя увеличения зарплаты на 100%, передает Zakon.kz.

Речь идет о 100 работниках месторождений Каракудук и Северные Бузачи. Они намерены были не работать до тех пор, пока требование о повышении зарплаты на 100% не выполнят.

- 23 сентября т.г. работники Актауского филиала ТОО "МНСК "Синопэк Казахстан" примерно в 17:00 часов, в количестве около 100 человек, на месторождениях Каракудук и Северные Бузачи, остановили работу, требуя увеличении зарплаты на 100%. Переговоры работодателя и инициативной группы трудового коллектива продолжались весь день 24 сентября. По результатам переговоров в 20:00 часов все работники вышли на работу. Стороны пришли к следующему решению: привести размер заработных плат наравне с зарплатами Мангистауского филиала ТОО "М-Техсервис" (компания, занимается тем же видом работ, на месторождении Северные Бузачи), - сообщили в акимате Мангистауской области.

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