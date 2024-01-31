Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области
Фото: Zakon.kz
Работник подрядной организации АО НК "КазМунайГаз" погиб на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Lada.kz, в соцсетях распространяется информация, что 27 января 2024 года на территории месторождения "Узень", принадлежащего АО "Озенмунайгаз", произошел трагический инцидент.
"Погиб работник ТОО "МунайСпецСнабКомпани", подрядной организации АО "Озенмунайсервис". Событие произошло в 21:25 во время проведения работ по капитальному ремонту скважины №4192, которые выполнялись рабочими НГДУ-3", – отмечает издание.
Сообщается, что, по данным предварительного отчета, машинист цементировочного агрегата ТОО "МунайСпецСнабКомпани" поднимался по лестнице культ-будки – жилого вагона на колесах, предназначенного для проживания работников бригады.
"Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля, что привело к растеканию тока на корпус конструкции. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника. В качестве предварительной причины происшествия указывается нарушение требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", – пишет издание.
Ранее сообщалось, что на руднике Улытауской области погиб рабочий "Казахмыса".
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