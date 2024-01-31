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Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области

Рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области Фото: Zakon.kz
Работник подрядной организации АО НК "КазМунайГаз" погиб на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в соцсетях распространяется информация, что 27 января 2024 года на территории месторождения "Узень", принадлежащего АО "Озенмунайгаз", произошел трагический инцидент.

"Погиб работник ТОО "МунайСпецСнабКомпани", подрядной организации АО "Озенмунайсервис". Событие произошло в 21:25 во время проведения работ по капитальному ремонту скважины №4192, которые выполнялись рабочими НГДУ-3", – отмечает издание.

Сообщается, что, по данным предварительного отчета, машинист цементировочного агрегата ТОО "МунайСпецСнабКомпани" поднимался по лестнице культ-будки – жилого вагона на колесах, предназначенного для проживания работников бригады.

"Во время подъема он получил поражение электрическим током из-за повреждения электрического кабеля, что привело к растеканию тока на корпус конструкции. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть работника. В качестве предварительной причины происшествия указывается нарушение требований правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что на руднике Улытауской области погиб рабочий "Казахмыса". 

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