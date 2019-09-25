Распространение ложной информации. Nur Otan подал в суд на алматинских активистов
Ответчики неоднократно выдвигали обвинения в судебном порядке к партии Nur Otan о якобы воспрепятствовании созданию партии.
Фото : malina-group.com25 сентября 2019, 11:35
Партия Nur Otan подала исковое заявление в суд за распространение ложной информации на граждан Санавар Закирову, Марата Турымбетова и Альнура Ильяшева, передает Zakon.kz.
В пресс-службе партии сообщили, что ответчики неоднократно выдвигали обвинения в судебном порядке к партии Nur Otan о якобы воспрепятствовании созданию партии. Обвинения в адрес партии активно распространялись в социальных сетях и тиражировались в СМИ.
- При этом, согласно пункту 1 статьи 10 Закона РК "О политических партиях", государственная регистрация политической партии осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан. Партия Nur Otan не имеет никакого отношения к регистрации других партий и, тем более, не имеет возможности воспрепятствовать кому-либо в этом вопросе. В партии считают данные действия попыткой дискредитации деятельности общественного объединения. В этой связи согласно статьи 143 Гражданского кодекса Республики Казахстан партия Nur Otan обратилась с соответствующим иском в Жетысуский районный суд Алматы, - сообщили в партии.
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