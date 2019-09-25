Казахстанские ватерполистки вызвали восторг зрителей исполнением гимна "а капелла"

Звучание гимна Республики Казахстан внезапно прервалось на 8-й секунде из-за технической неполадки звуковой аппаратуры.

Казахстанских ватерполисток на Чемпионате Азии едва не застали врасплох, но они достойно вышли из ситуации, сорвав шквал аплодисментов, передает Zakon.kz.

В первой игре женской казахстанской ватерпольной команде противостояла сборная Китая. Матч традиционно начался с гимнов стран-соперниц. Но звучание гимна Республики Казахстан внезапно прервалось на 8-й секунде из-за технической неполадки звуковой аппаратуры. Это нисколько не смутило команду, которая дружно продолжила исполнение гимна "а капелла" до конца, чем вызвала искренний восторг и аплодисменты зрителей и участников соревнования.

- На Чемпионат Азии делегация Казахстана приехала в представительном составе: 86 спортсмена и 26 тренеров и специалистов. В составе отечественной делегации есть новички и призеры Азии прошлых лет, а также чемпионы мира 2019 года - микс дуэт по артистическому плаванию - Эдуард Ким и Жаклин Якимова. Поэтому нет сомнений, что ребята достойно представят Казахстан в Индии. В составе сборной 9 представительниц Жамбылской области и 4 алматинки. Женское водное поло на сегодня имеет наибольшее развитие в этих двух регионах, которые и поставляют основной резерв для национальной сборной - отметил Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

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