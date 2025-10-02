#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса

гимн Казахстана зазвучит в Америке, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 21:23 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками, что на предстоящем концерте на одной из самых престижных площадок мира в Нью-Йорке он планирует исполнить гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"Дорогие, 5 октября в Мэдисон-сквер-гарден мы представим Казахстан всему миру. В этот особенный вечер я хочу пригласить вас исполнить вместе со мной Государственный гимн нашей Родины. Для меня вы не просто зрители, а близкие друзья Казахстана. Пусть гимн звучит в сердце Америки как символ нашей гордости, дружбы народов и нашего единства", – подписал пост артист.

Поклонники оказались в восторге от этой новости:

– Как круто! Димаш, я слышу гимн Казахстана в твоем исполнении практически ежедневно, так как это мой будильник уже очень долгое время.

– Не поверишь, но с тобой гимн Казахстана поют даже те, кто смотрит твои выступления из дома.

– Гимн Казахстана будет петь не только весь Madison Square Garden 5 октября, но и мы будем петь у экранов гаджетов, если нам повезет увидеть этот момент!

– Пожалуйста, дорогой наш Димаш, давайте споем на всех концертах тура! Особенно у нас в Риге, ведь в Нью-Йорке будет замечательное начало, а у нас чудесный финал! Мы знаем текст и очень ждем!

Ранее сообщалось, когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
