"Пусть гимн Казахстана звучит в сердце Америки": фанаты Димаша в восторге от нового анонса
Видео он опубликовал в Instagram.
"Дорогие, 5 октября в Мэдисон-сквер-гарден мы представим Казахстан всему миру. В этот особенный вечер я хочу пригласить вас исполнить вместе со мной Государственный гимн нашей Родины. Для меня вы не просто зрители, а близкие друзья Казахстана. Пусть гимн звучит в сердце Америки как символ нашей гордости, дружбы народов и нашего единства", – подписал пост артист.
Поклонники оказались в восторге от этой новости:
– Как круто! Димаш, я слышу гимн Казахстана в твоем исполнении практически ежедневно, так как это мой будильник уже очень долгое время.
– Не поверишь, но с тобой гимн Казахстана поют даже те, кто смотрит твои выступления из дома.
– Гимн Казахстана будет петь не только весь Madison Square Garden 5 октября, но и мы будем петь у экранов гаджетов, если нам повезет увидеть этот момент!
– Пожалуйста, дорогой наш Димаш, давайте споем на всех концертах тура! Особенно у нас в Риге, ведь в Нью-Йорке будет замечательное начало, а у нас чудесный финал! Мы знаем текст и очень ждем!
Ранее сообщалось, когда Димаш прилетит в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных площадок мира.