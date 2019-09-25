Кредиты и долги: Сколько стоила реставрация Вознесенского собора в Алматы

Полная реставрация Вознесенского собора завершается в октябре 2019 года.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр назвал бюджет реставрации памятника архитектуры республиканского значения Вознесенского собора Алматы, передает Zakon.kz.

Полная реставрация Вознесенского собора завершается в октябре 2019 года. Во всей красе собор откроется для алматинцев и всех казахстанцев 8 октября.

- Государство не потратило ни одного тенге на реставрацию. Нашлись доброхоты из числа благотворителей в Казахстане, России и других стран, жертва которых смогла покрыть расходы на обновление Собора. Медь для нового покрытия пожертвовали из Екатеринбурга. Несколько фирм откликнулись на наши просьбы, поучаствовали в золочении крестов, изготовлении один в один зеркал, которые в этих крестах находятся. Мои близкие знакомые по Костромской Епархии прислали необходимые деревянные материалы нам, все это стоит денег. Чтобы мы смогли заменить деревянные конструкции, участвовала Россия. Казахстанцы тенге к тенге жертвовали на реставрацию, жертвовали и по 10 тыс. тенге, и по миллиону тенге. Также фирмы некоторые участвовали с добрым сердцем, от души, понимая, что этот собор дорог всем, вне зависимости от религиозной принадлежности, - сказал митрополит Александр.

Тем не менее, Церкви пришлось брать кредиты, чтобы реставрацию провести на высшем уровне.

- Сейчас еще не завершено полностью финансирование, мы находимся в долгах, взяли некоторые кредиты. Даже роспись, которая возвращается в собор, выполняется в соответствии с требованиями министерства культуры Казахстана. Несколько фрагментов мы нашли в архивах, узнали, какой она была. Сделан большой проект, обсуждался у специалистов, мы смотрели, что-то домысливали в той структуре, которая была задана первыми художниками. Это очень большое, затратное действие. На данный момент (общий бюджет реставрации- Прим.авт) оценивается в миллион долларов. Мы не могли в таком соборе вольничать, не согласовав это, не обсудив с профессионалами, художниками. Обошлось даже чуть больше, чем миллион. Еще предстоит рассчитаться с долгами, - заключил Митрополит.

В реставрации участвовали не только казахстанские мастера. К примеру, из Франции, Испании, Италии приезжали специалисты по конструктивной прочности собора с опытом реставрации похожих на Вознесенский храмов с деревянными конструкциями. Были выявлены дефекты в колоннах, необходимо было все технологически сделать так, чтобы не нанести никакого урона конструктивным деталям, и в Казахстане не оказалось специалистов, способных грамотно отреагировать на потребности.

В начале 20 века Вознесенский собор выдержал разрушительное катастрофическое Верненское землетрясение, лишь 2 рамы с верхнего яруса упали и разбились, все остальное осталось целым. Архитектор Зенков тогда ввел новую на тот момент для деревянных конструкций систему сейсмостойкости "ласточкин хвост", когда бревна скреплены так, что они имеют возможность при подземных толчках вместе двигаться, тем самым сохраняя здание.

Легенда о том, что Вознесенский построен без единого гвоздя правдива частично. В конструкции есть гвозди, но они деревянные. И митрополит Александр уверен, что после проведенной с 2016 по 2019 год полной реставрации Вознесенский кафедральный собор в Алматы простоит еще как минимум 100 лет, и в течение этого времени в здании не нужно будет делать столь масштабный ремонт.

Альберт Ахметов

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