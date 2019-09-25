Надежное партнерство: при поддержке "KAZAKH INVEST" реализуются проекты по возобновляемой энергетике

Проект реализован инвесторами из компании "Solarnet Investment GmbH" при поддержке АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST". Сумма инвестиций составила 15 млрд тенге.

В поселке Агадырь Карагандинской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 50 МВт. Станция ежегодно будет вырабатывать около 70 млн кВт часов электроэнергии, передает Zakon.kz.

Проект реализован инвесторами из компании "Solarnet Investment GmbH" при поддержке АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST". Сумма инвестиций составила 15 млрд тенге.

- Поселок Агадырь – идеальное место для реализации данного проекта. Помимо локации, замечательно подошел и климат, который позволит из 8760 часов в году работать в полную мощность 1400 часов без перерыва, - отметил Евгений Гребенников, генеральный директор компании "КазСолар50", являющейся казахстанским партнером проекта.

Проект в поселке Агадырь включил в себя строительство солнечного парка площадью около130 га, подстанции на 220кВт и высоковольтную линию на 220кВт. При этом на проекте создано 30 новых постоянных рабочих мест.

"Лидер Нации Нурсултан Назарбаев поставил задачу: к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%. Мы, как компания, работающая от имени правительства с инвесторами, приветствуем и всячески поддерживаем желание наших зарубежных партнеров инвестировать в "зелёные технологии" и возобновляемые источники энергии", - подчеркнул заместитель Председателя Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Тимур Тилинин.

Это уже второй проект, реализованный "Solarnet Investment GmbH" в этом регионе, и третья солнечная станция в области. В начале 2019 года начала работать в городе Сарань самая крупная в Центральной Азии солнечная электростанция на 100 МВт. Компания "Solarnet Investment GmbH" инвестировала в проект 32,1 млрд тенге. Отметим, что реинвестиции являются одним из критериев оценки благоприятного инвестиционного климата страны и региона. Согласно планам, в Карагандинской области планируется до конца 2020 года построить шесть станций ВИЭ.

Как сообщалось в начале 2019 года, на официальной церемонии открытия солнечной электростанции в городе Сарань, между акиматом Карагандинской области и компанией "Solarnet Investment GmbH" был подписан меморандум о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии в Карагандинской области, на сумму $500 млн.

Справочно: Деятельность "Solarnet Investment GmbH" сосредоточена на реализации проектов в сфере солнечной энергетики. Свои офисы компания имеет в таких странах как Германия, Казахстан, Чили, Мексика, , Вьетнам и Камбоджа.

АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST" является подведомственной организацией Министерства иностранных дел Республики Казахстан. "KAZAKH INVEST", выступая в роли "единого переговорщика" от имени Правительства страны, обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов, включая регистрацию, получение различных разрешений и согласований, необходимых для реализации инвестиционной деятельности в Республике Казахстан.

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