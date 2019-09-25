Депутат: Размер выплат при потере работы должен превышать прожиточный минимум

Сейчас размер выплаты составляет 22 069 тенге.

Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны, мажилисмен Айкын Конуров обратил внимание на существующую несправедливость в определении социальной выплаты по потере работы, передает корреспондент Zakon.kz.

- В 2018 году средний размер данной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составил 24 816 тенге. При этом средняя зарплата в стране равнялась 176 тысяч тенге. За первое полугодие нынешнего года зарплата выросла до 177 тысяч тенге, тогда как средний размер выплаты снизился до 22 736 тенге. По состоянию на август средняя зарплата достигла уже 188 тысяч тенге, а выплат из Фонда сократилась до 22 069 тенге. Таким образом, происходит снижение выплат при росте зарплаты, - сказал он на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

Конуров добавил, что в настоящее время в Казахстане коэффициент замещения дохода составляет 0,3. Иными словами, при потере работы компенсируется лишь 0,3 месячной зарплаты. В то же время по минимальным стандартам Международной организации труда допускается не менее 0,45.

- Если же мы возьмем фактическое соотношение зарплат и выплат, произведенных из Фонда, то получается, что в прошлом году коэффициент замещения составил лишь 0,14, а в августе текущего года - 0,11. Во-первых, это говорит о явных нестыковках при исчислении. Либо размер зарплат специально занижается при уплате отчислений в Фонд, тем самым нарушая интересы работников. Либо реальные зарплаты в стране значительно ниже, чем декларируется официальной статистикой, - пояснил депутат.

Во-вторых, по его словам, это говорит о том, что система страхования от потери работы по факту не работает. Размер средней выплаты не обеспечивает элементарное выживание на период поиска новой работы.

- Ведь даже по официальным нормам прожиточный минимум составляет 29 668 тенге, то есть в 1,4 раза выше соцвыплаты при потере работы. А как быть, если лишившийся дохода человек содержит еще и свою семью? В некоторых регионах ситуация еще сложнее. Так, в Костанайской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях, почти в трети всех регионов, средний размер выплаты не превышает 15 тысяч тенге, то бишь половину прожиточного минимума. В чем тогда смысл социального страхования, если компенсация похожа на символическую? – задается вопросом мажилисмен.

По данным парламентария, за первое полугодие нынешнего года число участников системы соцстрахования превысило 5,6 млн человек. В Фонд внесено 119 млрд тенге. В целом размер инвестированных активов превышает полтора триллиона тенге. Весь этот капитал сформирован самими работодателями и работниками. Однако, как констатирует Конуров, при наступлении случая социального риска участникам системы, созданной их трудом, полагаются крайне низкие суммы.

- Фракция "Народные коммунисты" считает такое положение дел недопустимым.

Полагаем, что размер выплаты при потере работы должен, как минимум, превышать прожиточный минимум. Также считаем необходимым приступить к вопросу формирования полноценной системы страхования от потери работы. Кроме того, по данным на конец 2018 года, 120 млрд тенге из активов ГФСС инвестировано в облигации холдинга "Казагро", что является самым крупным вложением. Просим сообщить, почему было принято такое решение, какова сумма инвестиций в данные ценные бумаги в настоящее время, и каковы гарантии возврата средств, учитывая убыточность холдинга, - заключил он.

По информации Комитета по статистики МНЭ РК, прожиточный минимум в августе 2019 года составил 31 982 тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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