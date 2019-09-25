Лишь 45% жд вокзалов в РК оснащены приспособлениями для инвалидов

На сегодня из 302 существующих жд вокзалов только 136 отвечают требованиям утвержденного стандарта.

Жанат Омарбекова в своем депутатском запросе, оглашенном на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, подняла проблему отсутствия доступа инвалидам к транспортной инфраструктуре, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисвумен, сегодня люди с инвалидностью до сих пор лишены возможности самостоятельно передвигаться, работать, путешествовать и полноценно участвовать в общественной жизни.

- Так, в сфере автомобильного транспорта в большинстве городов республики, техническое состояние и оснащенность общественного транспорта, все еще остается на низком уровне. При проведении конкурсов на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров допускаются перевозчики, транспортные средства которых не приспособлены для доступа людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Что касается автостанций, то из 111 функционирующих 51 частично соответствуют утвержденному стандарту, то есть всего 46%, - констатировала она.

Возмущения граждан в то же время обоснованно вызывают также неадаптированные остановочные пункты, платформы которых не обеспечивают беспрепятственного проезда пассажиров с инвалидностью в транспортное средство.

- В сфере железнодорожного транспорта, в частности, в поездах дальнего следования не всегда работает подъемник, обеспечивающий посадку инвалида на коляске в вагон. К примеру, в современных, оснащенных необходимыми подъемниками поездах "Тальго", все еще поднимают колясочников на руках, аргументируя это тем, что на работу подъемника требуется много времени, при том, что такие подъемники имеются не на всех жд станциях. На сегодня из 302 существующих жд вокзалов только 136 отвечают требованиям утвержденного стандарта, что составляет около 45%, - сказала Омарбекова.

В связи с этим, как полагает парламентарий, требуется модернизация транспортной инфраструктуры, предполагающая установку указателей со светозвуковой и тактильной информацией для лиц с потерей слуха и зрения, не только на объектах транспортной инфраструктуры: в специализированных кассах, залах ожидания, общественных туалетах, пешеходных переходах, остановках, станциях и вокзалах, но и в подвижных составах пассажирского транспорта.

- Также важно, чтобы персонал был специальным образом обучен правильному реагированию и адекватному взаимодействию с людьми с инвалидностью. Специалисты на транспорте должны понимать, что они предоставляют утвержденные стандартом услуги, а не оказывают гуманитарную помощь, - подчеркнула она.

Со своей стороны депутат предлагает ряд мер, которые необходимо принять для решения проблемы. Это обеспечение доступности общественного пассажирского транспорта для маломобильных групп населения; разработка и внедрение интегрированной системы информирования пассажиров.

Кроме того, следует утвердить госстандарт оказания услуг по обеспечению доступа лиц с ограниченными физвозможностями к транспортной инфраструктуре и транспортным средствам общественного пассажирского транспорта, отвечающего требованиям скоординированной транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза.

Также существует потребность во внедрении процедуры оценки обеспечения условий доступности для маломобильных групп населения при прохождении процедуры подтверждения соответствия для выдачи лицензий на обслуживание пассажирских перевозок организациями воздушного, железнодорожного, водного, автомобильного транспорта.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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