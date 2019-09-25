В Казахстане будут внедрять передовую модель обращения с отходами

Главной целью документа является создание системы комплексного управления отходами, которая позволит минимизировать их влияние на окружающую среду, а также использовать отходы в качестве вторичного сырья и источника энергии.

Общественный совет при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов согласовал стратегические направления развития деятельности Оператора РОП, передает Zakon.kz.

Главной целью документа является создание системы комплексного управления отходами, которая позволит минимизировать их влияние на окружающую среду, а также использовать отходы в качестве вторичного сырья и источника энергии. В частности, предусмотрено внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов для населения в отдельных регионах, запуск сортировочных линий, привлечение инвесторов для строительства заводов по энергетической утилизации отходов. Практика получения энергии из отходов широко применяется во многих странах мира и позволяет сокращать объемы захоронения ТБО до 90%, что способствует снижению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, выделяющихся из мусорных полигонов. В комплексе применение этих методов позволит существенно изменить текущую ситуацию с отходами в стране.

Сократить объемы захоронения отходов и расширить их переработку также позволит предложенная в стратегии Оператора депозитно-залоговая система оборота потребительской тары. Стимулирование потребителя к сдаче пустой тары внесет значительный вклад в общий уровень переработки твердых бытовых отходов.

Общественным советом было рассмотрено и участие Оператора в софинансировании работы по ликвидации стихийных свалок. На месте образования несанкционированных мусорных полигонов предложено размещать временные пункты по дожиганию отходов. Данная технология позволит выявлять и оперативно ликвидировать стихийные свалки даже в отдаленных регионах страны. Также рассмотрены возможности выделения средств Оператором на строительство мощностей по переработке отходов упаковки из комбинированных материалов, отходов упаковки из коричневого стекла и запуск производства по переработке отдельных видов отходов пластмасс (полиэтилена, полипропилена). Также в Стратегии обозначена поддержка реализуемых мероприятий Оператора по стимулированию сдачи старых автомобилей, развитию инфраструктуры электрозаправочных станций, компенсирование затрат за сбор и переработку отходов продукции, подпадающей под действие РОП, стимулирование производства экологически чистых транспортных средств.

По итогам заседания, члены Общественного совета отметили актуальность данных мероприятий и стратегических направлений в условиях наличия запретов на захоронение подавляющего большинства видов твердых бытовых отходов на полигонах, недопущения при этом образования стихийных свалок и кардинального сокращения объемов их захоронения.

Это потребует форсированного развития эффективной инфраструктуры переработки и утилизации отходов в Казахстане.

Доработанная с учетом замечаний и предложений Стратегия согласована Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, на сегодняшний день прорабатывается план мероприятий по ее реализации, проводятся организационные процедуры.

Справочно: Ежегодно в Казахстане образуется свыше 4,3 млн тонн ТБО, из которых перерабатывается всего 11,51%, а остальные размещаются на полигонах и несанкционированных свалках. При этом в ближайшие годы следует ожидать увеличения объемов образования ТБО за счет увеличения номенклатуры продовольственных и непродовольственных товаров, ассортимента и видов упаковки для них, роста уровня жизни населения. Ежегодный прирост объемов образования ТБО составляет 400-500 тыс. тонн. В настоящее время в Казахстане функционирует более 170 предприятий малого и среднего бизнеса по сортировке и переработке ТБО.

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