Достижения Казахстана в области ВИЭ за 10 лет обсудили в Нур-Султане

Буквально за 10 лет мы пробежали путь, который Европа и другие страны проходили несколькими десятилетиями - Кашкинбеков.

Казахстан за 10 лет смог успешно пройти многолетний путь развитых стран по реализации проектов "Зеленой экономики", используя лучшие практики. Таким мнением в рамках III Саммита Renewable Energy Summit поделился генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

- Наша территория обладает неисчерпаемым солнечно-ветрогидробиопотенциалом. Также правительство Казахстана сделало необходимую законодательную базу по созданию и обеспечению деятельности. Буквально за 10 лет мы пробежали путь, который Европа и другие страны проходили несколькими десятилетиями, - сказал он.

В частности, в республике действует удобное законодательство для развития ВИЭ, успешно проходят электронные аукционы, реализуются проекты, определены выгодные для инвесторов и приемлемые для потребителей тарифы на энергию. "Но нет предела совершенству", так что представителям власти и бизнеса есть над чем работать. Нефтегазовые и металлургические IT-компании стали инвестировать в ВИЭ. Это актуальный тренд не только в мире, но и в Казахстане, - отметил он.

О том, как лучше развивать ВИЭ, стали говорить и представители нефтяной отрасли. Так, президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков считает, что будущее за синергией.

- Один из вариантов синергии - использование термоборических условий подземной гидросферы глубоких пластов остаточных бассейнов. В Казахстане пробурено много глубоких скважин, они ликвидированы. Температура в этих скважинах достигает 100-150 градусов. Есть возможность и их использовать. Этот как раз "зеленая энергетика". В Прикаспийской впадине есть нефтегазовые месторождения, мы используем нефтяные залежи на глубине более 4-5 км, там температура 150-170 градусов доход, можно было бы и их использовать, даже используя старые, пробуренные, ликвидированные на сегодняшний день скважины. Если мы будем больше использоваться ВИЭ, мы экономим себе нефть и газ для использования в нефтехимии и других возможностей. Это приведет к увеличению поступлению средств в Нацфонд и строительства инфраструктуры нашей страны, - сказал он в своем выступлении.

По мнению председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Рамазана Жампиисова, Казахстан никогда не сможет полностью отказаться от традиционной энергетики.

- Это базовая энергетика, но мы должны стремиться, чтобы наши реакторы становились более экологичными, устойчивыми, "зелеными". Тут на первый план выходят энергосбережения, энергоэффективность, вопрос в целом технологий и новых подходов, и практик. Очень важно перейти на принцип доступности лучших технологий, - сказал он.

Так, например, компания SOURCE ENERGY занимается модернизацией уличного освещения в городах Актау и Туркестан.

- Проект начинался с города Актау, где использовались натриевые лампы освещения. Все они были заменены на современные светодиодные. Для города экономия от использования нового оборудования составит до 70%. За счет этого инвестор сможет вернуть свои вложения. В целом, я считаю, что нашей стране очень нужны "зеленые" проекты,- сказал Ботбай Оралбек.

К слову, в ходе выступлений спикеры отметили высокий потенциал казахстанских предприятий для перехода на "зеленую экономику". Так, например, фактические показатели твердых веществ казахстанских предприятий вдвое ниже стандартов, установленных в России (Казахстану такие стандарты еще предстоит разработать). А эмиссия Степногорской ТЭЦ незначительно выше пороговых значений, установленных в ЕС.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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