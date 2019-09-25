Не омрачайте праздник учителям и не дарите подарки – главный педагог Павлодарской области

По его словам, преподаватели школ действительно не нуждаются в подарках родителей.

Руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы обратился к родителям с просьбой не омрачать праздник преподавателей и не дарить им подарки ко Дню учителя. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

- Уважаемые родители! Обращаюсь к вам с большой просьбой. Мои некоторые коллеги-учителя запустили челендж "нам подарок не нужен" не от хорошей жизни... Мы действительно не нуждаемся в ваших подарках. Тем более, если эти подарки делаются под давлением других родителей-активистов. Не омрачайте наш праздник..., - написал Динислам Болатханулы.

Ранее в Павлодарской области в преддверии Дня учителя был запущен челлендж "Нам подарок не нужен" (#ustazdarsyılygalmaıdy). Учителя городских и районных школ записывают видеоролики, где говорят о неприятии любых материальных знаков внимания, а также о том, что лучшей наградой для них являются успехи и достижения учеников.

Также Динислам Болатханулы в своем посте сообщил, что сейчас со страшной болезнью борется его коллега из Экибастуза, учитель математики и информатики школы №17 Бауыржан Сырымбетов. И вот ему необходима помощь в проведении операции.

- Ему грозит полная потеря зрения. Больше года учитель, глава большой семьи, в которой растут четверо детей, борется с тяжелым недугом. К сожалению, болезнь быстро прогрессирует, лишая молодого человека возможности полноценно жить и работать. Бауржан Маратович перенес несколько операций. Но зрение стремительно падает. Сейчас талантливый учитель, еще вчера гордившийся успехами учеников, получил первую группу инвалидности и практически потерял надежду на исцеление. По словам супруги, отечественные врачи отказываются проводить сложную операцию. Специалисты офтальмологической клиники "СПЕКТР" города Москвы поставили Бауржану Маратовичу диагноз «Вторичная терминальная глаукома 4 стадии», но согласились провести спасительную операцию. Ее стоимость для многодетной семьи, в которой трудится только супруга, неподъёмная – 580 000 рублей. Средства на оплату операции нужны срочно! Врачи предупредили: если сетчатка глаз полностью отслоится, будет поздно…, – написал Динислам Болатханулы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!