Елдос Сметов о юных дзюдоистах на ЧМ: Мы показали им дорогу

Чемпионат мира среди кадетов по дзюдо продлится в Алматы до 28 сентября.

Первый день Чемпионата мира-2019 среди кадетов (15-17 лет) по дзюдо принес Казахстану две медали. Среди девушек в весовой категории до 40 кг бронзовую медаль выиграла Алима Жумагалиева, а чемпионом мира в весе до 50 кг стал Нурканат Серикбаев. Корреспондент Zakon.kz выяснил у Алимы секрет ее победы в "бронзовой" схватке и попросил титулованного казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова оценить уровень участников турнира в Алматы.

Бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов по дзюдо Алима Жумагалиева из Карагандинской области выиграла иппоном в схватке за бронзу у бразильянки.

- Выиграла схватку за бронзу за счет характера, за счет того, очень хотела победить на глазах родных болельщиков. Это мой первый чемпионат мира, я уверена, что выигрыш бронзовой медали здесь, в Алматы - это только начало. Очень благодарна своим тренерам, гостренеру, своему классу за процесс подготовки, - рассказала она.

Серебряный призер Олимпиады, многократный призер чемпионатов мира дзюдоист Елдос Сметов на кадетском мировом первенстве в качестве почетного гостя.

-Конечно, я ожидал, что наши кадеты уже в первый день соревнований смогут порадовать родных болельщиков выигрышем медалей. Подготовка к этому чемпионату была у них очень серьезная, тренеры и сами спортсмены к этому и шли. Мы, взрослые спортсмены, показали им дорогу своим примером, демонстрируем, что за счет упорных тренировок можно выигрывать олимпийские медали, становиться чемпионами мира. И наша молодежь результатами в своем возрасте, среди кадетов, показывает, что дзюдо в Казахстане сейчас переживает большой подъем. То, что мировое первенство по кадетам сейчас в Алматы проходит, особенно сильно мотивирует наших юных дзюдоистов на то, чтобы показать здесь свою лучшую форму.

- Как думаете, будут еще у Казахстана медали на домашнем чемпионате мира среди кадетов в Алматы?

- Сегодня, в первый день, у нас 1 золото, 1 бронза. Я думаю, в последующие дни золото еще будет у казахстанцев.

- Вы на этом чемпионате мира как гость: наблюдаете за соревнованиями, болеете за наших. А увидели среди участников ЧМ среди кадетов своих будущих соперников?

- Кадеты еще молодые, пока они вырастут и войдут во взрослую сборную, я уже, наверное, завершу свою спортивную карьеру. Мне сейчас 27, им 15-17, на 10 лет младше меня. Пока они хотя бы до 20 лет дойдут, я может быть, уже завершу свои выступления как спортсмен. Не знаю, как сложится. Сейчас моя цель- выиграть золото на Олимпиаде в Токио-2020, после этого, возможно, уйду на заслуженный отдых.

- Что можете сказать о чемпионе мира среди кадетов из Казахстана? Какие яркие моменты первого дня чемпионата в Алматы вам запомнились?

- Я вижу потенциал, хорошую борьбу нам показали сегодня. Все видели: Нурканат с первой схватки иппоном всех побеждал, яркие приемы делал. То есть, показал чемпионскую борьбу, продемонстрировал высший класс, уровень. У него большое будущее, и если будет также тренироваться, готовиться, то достигнет больших высот в дзюдо.

Всего участие в нашем чемпионате мира принимают 450 дзюдоистов-кадетов из 61 страны. Казахстан, согласно новым правилам Международной федерации дзюдо IJF, как страна, принимающая турнир, получила возможность выставить двойной состав. В 8 мужских и 8 женских весовых категориях выступает 31 спортсмен. Алматы в сборной Казахстана представляют 5 дзюдоистов. Чемпионат мира среди кадетов по дзюдо продлится в Алматы до 28 сентября.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!