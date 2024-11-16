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Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев поддержали дзюдоистов в Актобе

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 05:00 Фото: Instagram/kaz_judoteam
15 ноября чемпион Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев прибыли в Актобе, чтобы поддержать участников чемпионата Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Как передает команда отечественных дзюдоистов на своей странице в Instagram, в первый день соревнований:

  • женщины боролись за медали в весовых категориях до 48 и 52 кг;
  • мужчины состязались в категориях до 60 и 66 кг.

В этом году чемпионат Казахстана проходит с участием иностранных специалистов. Для обеспечения объективности и высокого уровня проведения соревнований функции наблюдателей выполняют судьи международного уровня:

  • Владимир Остряков;
  • Евгений Рахлин;
  • Владимир Мутсубидзе.

Чуть ранее в Таразе на Кубке Казахстана по борьбе определись обладательницы наград в женских соревнованиях.

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