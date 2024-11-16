Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев поддержали дзюдоистов в Актобе

15 ноября чемпион Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады Гусман Кыргызбаев прибыли в Актобе, чтобы поддержать участников чемпионата Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Как передает команда отечественных дзюдоистов на своей странице в Instagram, в первый день соревнований:

женщины боролись за медали в весовых категориях до 48 и 52 кг;

мужчины состязались в категориях до 60 и 66 кг.

В этом году чемпионат Казахстана проходит с участием иностранных специалистов. Для обеспечения объективности и высокого уровня проведения соревнований функции наблюдателей выполняют судьи международного уровня:

Владимир Остряков;

Евгений Рахлин;

Владимир Мутсубидзе.

Чуть ранее в Таразе на Кубке Казахстана по борьбе определись обладательницы наград в женских соревнованиях.