Опубликован разговор Трампа с Зеленским, послуживший началом запуска импичмента

Зеленский отметил, что Киев уже закупает американскую нефть, и заявил, что рассчитывает на будущую встречу с Трампом.

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома распечатку телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Именно эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента президента США, сообщает РИА Новости.

В беседе с украинским коллегой Трамп заявил, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучат дело Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как отметил Трамп, Байден ранее "хвастался, что прекратил преследование".

В свою очередь, Зеленский отметил, что новый генпрокурор займется этим делом.

- Он или она изучит ситуацию, особенно касательно компании, которую вы в этой связи упомянули. Тема расследования этого дела действительно является вопросом восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием, — приводятся в документе слова украинского президента.

Он также попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она "окажет помощь".

Судя по опубликованной расшифровке, Трамп и Зеленский в этом разговоре не обсуждали оказание финансовой помощи Украине со стороны США.

Ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты от республиканцев Джо Байдена на Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал.

Два президента в этом разговоре затронули и другие темы.

Так, американский президент отметил, что Вашингтон помогает Украине гораздо больше, чем европейские страны. Зеленский с этим согласился.

- Вы совершенно правы, правы на 100 процентов, даже на 1000 процентов. Скажу вам, я говорил с Меркель, встречался с ней, я также встречался и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько нужно, по вопросам санкций. Они не соблюдают санкции, - говорит Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что считает "логичным", чтобы ближайшие страны ЕС оказывали Украине поддержку, но в достаточной степени этого не происходит.

Зеленский также заявил о готовности Киева закупать больше американских противотанковых комплексов Javelin и выступил за расширение сотрудничества в области энергетики.

- Что касается экономики, для наших двух стран существует большой потенциал, и один из аспектов, который очень важен для Украины, — это энергетическая независимость. Я считаю, что мы можем быть очень успешны и сотрудничать с США по вопросу энергетической независимости, — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что Киев уже закупает американскую нефть, и заявил, что рассчитывает на будущую встречу с Трампом.

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