Цифровизация – для посещения врача нужно лишь удостоверение

Никаких лишних документов, талонов и долгих поисков нужной справки

В три раза меньше времени тратят медработники на заполнение данных пациентов. Благодаря переходу системы в электронный формат удалось оптимизировать работу больниц и сократить бумажную бюрократию. Масштабная цифровизация здравоохранения улучшит работу в системе медстрахования, которое будет внедрено с 1 января следующего года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Никаких лишних документов, талонов и долгих поисков нужной справки. Только удостоверение личности. Электронный паспорт здоровья, который внедрили с начала этого года, позволяет врачам видеть все медицинские данные пациента. Это особенно удобно, если, к примеру, вы оказались в другом городе и вам понадобилась помощь медработника. Благодаря этой системе работать стало проще и быстрее.

- С внедрением этой программы стало намного легче. Мы затрачиваем очень мало времени на это, уделяем больше времени пациенту. Доступ к паспорту здоровья только у врача, также имеют доступ фельдшеры скорой помощи. Фельдшеры, приходя на вызов, могут сразу же увидеть, нет ли аллергических реакций у пациента, с каким заболеванием он состоит на учете, - объясняет врач общей практики поликлиники №10 Камила Сагинтаева.

Помогать казахстанцам следить за своим здоровьем призван и сервис "Медицинские записи", который доступен на сайте "Электронного правительства". С помощью цифровой подписи здесь можно получить полную информацию о поликлинике, лечащем враче, диагнозе и лекарствах. Программа проста в использовании. В скором времени появится и мобильное приложение.

- Вы можете просмотреть информацию о выписанных рецептах, т.е. наименование препаратов, количество препаратов, дозах, нозология. Имеется информация по плановой госпитализации, по фактической госпитализации и данные по действующему диспансерному учёту, - говорит руководитель проекта Зарина Закирянова.

По словам разработчиков, сервис будут дорабатывать, чтобы он полностью соответствовал требованиям пользователей. Принять в этом участие может любой казахстанец. Для этого нужно разместить предложение об улучшении работы программы на сайте Министерства здравоохранения.

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