Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 28 мая 2024 года напомнила казахстанцам, в каких случаях нужно менять водительское удостоверение, куда обращаться по этому вопросу и какие документы необходимы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала госкорпорации, водительское удостоверение подлежит замене, если:

истек срок действия (10 лет);

при изменении имени/отчества/фамилии;

непригодно для использования;

по желанию владельца.

"Важно! Водительское удостоверение нужно менять до истечения срока действия. Управлять транспортом с просроченным удостоверением запрещено", – подчеркнули в госкорпорации.

При этом пересдавать экзамены по истечении срока водительского удостоверения не требуется.

А заявление о замене водительского удостоверения можно подать онлайн или в спецЦОНе. К заявлению нужно приложить:

документ, удостоверяющий личность;

медсправку формы 073/у и ее копию (если истек срок водительского удостоверения);

квитанцию об уплате пошлины (1,25 МРП).

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