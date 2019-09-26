Димаша внесли в школьную программу Казахстана

Партию новых учебников по казахскому языку для 10 классов в школе-гимназии №30 получили меньше месяца назад.

Димаш Кудайберген появился на страницах казахстанских учебников. Популярность молодого исполнителя уже несколько лет набирает головокружительные обороты. Да такие, что по всему миру активно продают вещи с изображением талантливого вокалиста. Правда, некоторые предложения от бизнесменов- на грани абсурдного, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Смотрите, Димаш Кудайберген у нас "дается" на 25 странице, видите, 6 задание.

Партию новых учебников по казахскому языку для 10 классов в школе-гимназии №30 получили меньше месяца назад. По словам учителей, когда нашли задания, связанные с популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном, были приятно удивлены.

- Очень обрадовалась, долгое время мы не могли привести пример современника. Димаш в данное время является кумиром наших детей, подрастающего поколения, - рассказывает учитель казахского языка школы-гимназии №30 Асыл Абельдинова.

- Я бы тоже хотел попасть в книгу когда-то. Думаю, он пример для многих, чтобы все становились такими, как он, - говорит ученик школы-гимназии №30 Бехруз Худайбергенов.

Аллея Димаша, открытая на территории этой же столичной школы, уже давно стала местом паломничества поклонников артиста.

Фанаты Димаша Кудайбергена, приезжавшие в столицу со всего мира, дарили школе различные мелочи. Здесь и магниты, значки, брелоки и даже шампунь польского производства.

Причем, все - с изображением звезды, которая и сама на днях посетила школу. Здесь в честь Димаша открыли именной уголок и читальный зал, на книжных стеллажах которого можно найти сборник стихов казахстанской поэтессы, посвященных, конечно же, его творчеству.

В Китае, к слову, Димаша тоже "проходят" в школах. В учебнике для старшеклассников сложными иероглифами описывается биография исполнителя, а ниже ученикам предлагают ответить на вопросы о звезде: чем он увлекается кроме музыки и в каком возрасте начал заниматься плаванием. Видеть себя на книжных страницах приятно не только Димашу, как он отметил у себя на страничке в соцсетях, но и его поклонникам.

"Скоро будут писать во всех учебниках мира! И это правильно!"

"Вы вошли в историю Китая в столь раннем возрасте. Это признание миллиардного населения планеты!".

"Ты заслужил!"

Пеналы и сумки, шторки для душа и даже носки, цветные и черно-белые. Чего только нет на сайте американского интернет-магазина с изображением всемирного любимца. Приобрести вещи "с Димашем" можно в диапазоне от 8 до 80 долларов. Нарастающая популярность в штатах и не удивительна. Ведь в начале декабря артист даст сольный концерт в Нью-Йорке. Его образ продолжает вдохновлять людей по всему миру. В Китае в его честь назвали самолет, в Актобе посадили "сад Димаша", а в Алматы появился новый чай. А накануне Димаш Кудайберген еще больше обрадовал поклонников: совсем скоро свет увидит новый клип артиста на песню "Знай".

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