Это была фантастическая встреча: Трамп о Зеленском

Беседа стала поводом для запуска импичмента президента США.

В Нью-Йорке встретились президенты США и Украины на полях Генассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Глава США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на парламентских выборах. В ответ Зеленский поделился, что перенял у президента Америки "немало опыта и знаний", чтобы одержать эту победу и "осушить болото" в Киеве.

Оба президента посетовали, что ЕС делает недостаточно для Украины, в отличие от США. После Трамп попросил президента Украины помочь "докопаться до истины" по поводу расследования Мюллера:

- Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина об этом знает. Как вы видели накануне, вся эта чушь закончилась очень плохой игрой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентной игрой. Но, говорят, многое из этого расследования началось с Украины. Вы должны сделать все возможное, чтобы разобраться в этом деле.

Глава США выразил надежду на то, что генпрокурор США Уильям Барр и адвокат Руди Джулиани обсудят с украинскими властями ситуацию вокруг сына Байдена, работавшего на Украине:

- Существует много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование в отношении компании его сына на Украине, и многие хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором США, было бы здорово. Байден начал хвастаться, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться с этим… По мне, это звучит ужасно.

В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал, что делом Байдена займется новый генпрокурор Украины. Он также раскритиковал бывшего посла США в Киеве Мэри Йованович, поскольку "она была на стороне предыдущего президента".

Кроме того, президент Украины рассказал, что останавливался в Trump Tower во время последнего визита в Нью-Йорк, и пригласил Трампа в Киев:

- Мы покупаем американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить эти возможности и лучше узнать друг друга.

Позднее Трамп назвал фантастической свою встречу с Зеленским.

- Мы только что встречались с президентом Украины. Это была фантастическая встреча, - сказал он журналистам.

По материалам ТАСС и РИА Новости

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