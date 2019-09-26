Чудо-юрта появилась в Орегоне
Жители американского штата построили ее сами и поселились.
Фото : скриншот с видео26 сентября 2019, 08:38
Жители американского штата Орегон Зак и Николь построили чудо-юрту и поселились в ней, сообщает Zakon.kz.
Видео с юртой опубликовано в YouTube. В описании рассказывается о том, что Зак и Николь предложили современный взгляд на это традиционное жилище.
Диаметр юрты - девять метров. Она оборудована всем необходимым для комфортного проживания и обладает множеством уникальных конструктивных особенностей.
"Юрты - это красивые, уютные и функциональные дома. Получилось настоящее сокровище архитектурного дизайна", - подчеркивают авторы видео.
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