Чудо-юрта появилась в Орегоне

Жители американского штата построили ее сами и поселились.

Жители американского штата Орегон Зак и Николь построили чудо-юрту и поселились в ней, сообщает Zakon.kz.

Видео с юртой опубликовано в YouTube. В описании рассказывается о том, что Зак и Николь предложили современный взгляд на это традиционное жилище.

Диаметр юрты - девять метров. Она оборудована всем необходимым для комфортного проживания и обладает множеством уникальных конструктивных особенностей.

"Юрты - это красивые, уютные и функциональные дома. Получилось настоящее сокровище архитектурного дизайна", - подчеркивают авторы видео.

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