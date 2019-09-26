Российского священника обвинили в изнасилованиях

Николай Стремской воспитывает 70 детей.

Священнику Николаю Стремскому, обвиненному в изнасилованиях, запретили служить. Протоиерей запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

25 сентября стало известно, что ему предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также арестованы совершеннолетняя дочь священника и ее супруг. Потерпевшими по делу признаны семь человек.

фото с официального сайта священника

По данным местных СМИ, в суде защита просила обратить внимание на прежние заслуги священника: он инициатор и организатор православной гимназии, храмового комплекса в Саракташе. Кроме того, семья священника считается одной из самых многодетных в нашей стране. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд согласился с требованием следствия и заключил настоятеля под стражу.

Протоиерей Николай и его супруга Галина Стремские воспитывают приемных детей, взятых из детских домов области. C 1992 года в семье воспитывалось 70 детей-сирот. 58 из них уже выросли, определились в жизни: живут самостоятельно, учатся или работают, уже имеют свои семьи. По состоянию на 2017 год в семье воспитывалось 12 несовершеннолетних. Все они живут на территории Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия — это крупнейший в регионе религиозный комплекс. Храмы и часовни разрослись на площади в два гектара.

фото с официального сайта священника

В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии - он пытался скрыться от полиции на своем золотом Mercedes. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению.

Семья Стремского признана самой многодетной в России.

Источник: Лента.ру

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