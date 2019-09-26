Сколько стоит робот Федор

Его стоимость озвучил разработчик.

Стоимость робота-андроида, аналогичного роботу Федору, превышает 30 млн рублей (181 993 875 тенге). Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале PRO-роботов исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров, пишет РБК.

- Если говорить в целом о стоимости робота... Больше, чем 20 млн рублей, больше, чем 30 млн рублей, — сказал он.

По словам Дудорова, эта сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач. В стоимость также входит и его программирование. Дудоров также добавил, что на разработку робота были направлены средства из Фонда перспективных исследований в рамках проекта "Спасатель". При этом не стал называть сумму, которую затратили на эти цели, отметив, что объем финансирования был "в общем небольшой".

Федор, или Skybot F-850, — первый российский человекообразный робот-спасатель, адаптированный к работе на орбите. Впервые его отправили на международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" 22 августа. Через пять дней корабль со второй попытки пристыковался к МКС, на которой робот выполнил ряд работ с бортовыми инструментами под руководством космонавта Алексея Овчинина.

6 сентября космический корабль с Федором на борту покинул станцию и на следующий день вернулся на землю. Как ранее заявил Евгений Дудоров, робота больше не будут отправлять в космос, так как его заменит другой космический робот. В настоящее время ведется его разработка.

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