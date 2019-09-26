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Слекишина хочет опротестовать освобождение изнасиловавшего ее экс-надзирателя

Она намерена добиться возвращения Хакимова в места заключения.

Фото : zakon.kz26 сентября 2019, 09:50

Прокуратура внесла протест на условно-досрочное освобождение Руслана Хакимова, признанного виновным в изнасиловании заключенной Натальи Слекишиной, передает Zakon.kz.

Как сообщается в группе "Тюрьмы и суды" в Facebook, в Жарминском районном суде ВКО 27 сентября состоится рассмотрение ходатайств прокурора и потерпевшей о восстановлении пропущенного срока обжалования постановления суда об освобождении бывшего надзирателя алматинской колонии ЛА 155/18 Руслана Хакимова. Наталья Слекишина намерена принять участие в процессе посредством скайп-конференции.

Если сроки обжалования восстановят, Слекишина намерена опротестовать освобождение обидчика, от которого она родила девочку.

Информация о досрочном освобождении Хакимова шокировала потерпевшую. Узнала она об этом из СМИ. Слекишина уверяет, что ее никто не извещал о том, что Хакимов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, и о том, что его удовлетворили. Женщина возмущена тем, что признанного виновным по нескольким тяжким статьям УК РК и приговоренного к 9 лет экс-надзирателя отпустили через 2,8 лет. При этом, по ее словам, он не выполнил материальные обязательства - не оплатил гражданский иск на 3 млн тг, который был удовлетворен Турксибским райсудом Алматы, и не платил алименты на девочку.

Слекишина намерена добиться возвращения Хакимова в места заключения.


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