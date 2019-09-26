Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За взятку в 100 тысяч тенге оштрафован на 3 миллиона чиновник в СКО

Он также лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

Фото : fpbk.kz26 сентября 2019, 09:56

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Отдел ветеринарии района Шал акына СКО" К. Уаисова по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревался в получении взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района, без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов, - сообщили в ведомстве.


25 сентября приговором Петропавловского городского суда Уаисов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты