За взятку в 100 тысяч тенге оштрафован на 3 миллиона чиновник в СКО

Он также лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Отдел ветеринарии района Шал акына СКО" К. Уаисова по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

- Он подозревался в получении взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района, без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов, - сообщили в ведомстве.

25 сентября приговором Петропавловского городского суда Уаисов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

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