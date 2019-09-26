Стартует отбор кинопроектов для получения государственной финансовой поддержки

Киноцентр намерен поддерживать как молодые имена, выделяя средства на создание короткометражных и полнометражных дебютов, так и состоявшихся режиссеров.

30 сентября НАО "Государственный Центр поддержки национального кино" откроет второй прием заявок на отбор кинопроектов для оказания государственной финансовой поддержки, передает Zakon.kz.

В течение всего октября казахстанские кинематографисты смогут подавать свои проекты на рассмотрение членами Экспертного совета Киноцентра. В состав совета вошли признанные профессионалы из индустрии кино: сценаристы, продюсеры, режиссеры, дистрибьюторы и кинокритики.

Киноцентр намерен поддерживать как молодые имена, выделяя средства на создание короткометражных и полнометражных дебютов, так и состоявшихся режиссеров, чьи имена известны не только в Казахстане, но и за его пределами.

Претендовать на звание "национального фильма" в равной степени могут как авторские картины с ярко выраженным потенциалом для участия на международных фестивалях, так и коммерческие художественные и анимационные фильмы, ориентированные на массового зрителя.

Киноцентр также намерен поддерживать международную ко-продукцию. Финансовая поддержка будет возможна при условии, что продюсеры фильма уже привлекли финансирование из-за рубежа в размере не менее, чем 50% от заявляемого бюджета. Речь в том числе идет о международных проектах и фильмах иностранных режиссеров, действие которых связано с Казахстаном.

Отдельное внимание будет уделяться документальным и публицистическим фильмам.

Любой желающий сможет в прямом эфире следить за защитой проектов благодаря онлайн-трансляции в интернете.

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Прием заявок продлится с 30 сентября по 31 октября 2019 года. Подробнее с условиями участия в питчинге проектов можно ознакомиться на сайте Киноцентра, ссылка здесь.

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