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Глава управления брала взятки за выдачу рабочих виз иностранцам

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото : lada.kz26 сентября 2019, 10:57

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы ГУ "Управление занятости и социальной защиты населения" Мангистауской области по подозрению в неоднократном получении взяток, сообщает Zakon.kz.

- Она подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 500 до 1 000 долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.


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