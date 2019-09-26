Появилось видео задержания чиновницы после получения взятки 

Досудебное расследование продолжается.

Появилось видео задержания чиновницы из Мангистау после получения взятки, сообщает Zakon.kz.

Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, она подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 500 до 1 000 долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП г.Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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