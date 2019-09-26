Столичный акимат провел первую в этом учебном году ярмарку вакансий для студентов

Ярмарка вакансий - это отличная возможность для молодежи столицы изучить свободные вакансии в желаемой для них отрасли и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

В столице Казахстана прошла ярмарка вакансий для студентов Евразийского Национального Университета имени Гумилева. Представители порядка 50-ти компаний отвечали на вопросы молодых людей, давали советы и готовы были принять на работу, передает корреспондент Zakon.kz.

Проведение ярмарок вакансий для студентов стало доброй традицией молодежно-ресурсного центра "Астана Жастары". Мероприятия проводят раз в квартал в разных ВУЗах города. По словам, руководителя центра Чингиза Тлеулина студенты показывают свою заинтересованность в трудоустройстве, а потому меньше 1000 человек на консультации с компаниями не приходит.

- В последнее время самые востребованные специальности – это IT, менеджмент, проектный менеджмент. И проектный менеджмент сейчас является приоритетным направлением для большинства студентов, так как это новая форма работы, новый формат, на который в будущем перейдут многие госорганы и частные структуры. Работодатели также заинтересованы в квалифицированных кадров, их всегда не хватает, а как гласит поговорка: "кадры решают все". А студенты ВУЗов зачастую грамотные специалисты, которые являются профессионалами в теории. Задача работодателя усовершенствовать своих сотрудников на практике, - рассказал руководитель молодежно-ресурсного центра "Астана Жастары" Чингиз Тлеулин.

В этом учебном году, это первая ярмарка вакансий Центра. Однако говоря о результатах Тлеулин отметил, что ежегодно его организация благодаря разным направлениям своей деятельности трудоустраивает более 2000 человек.

- Нам сложно проследить с какой именно ярмарки вакансий трудоустроился тот или иной студент, однако если мы обратим внимание на статистику, которая ведется по всей республике, мы увидим понижение количества безработной молодежи и повышение работающей. Таким образом, происходит процесс искоренения молодежи категории NEED (молодежь которая не учится и не работает – от авт.) (всего их в городе 14 тыс. человек), и маргинальной прослойки, - добавил он.

Среди компаний, представленных на ярмарке были "Самрук-Казына", "Базис-А", "Народный банк2 и другие. Понятно, что студенты больше интересовались вакансиями квазигосударственного сектора. Так, например, студент 4-го курса Аян Жумахан хочет заниматься менеджментом в нацкомпании. При этом, он отметил, что в процессе трудоустройства для студента есть 2 сложности: отсутствие (или малое количество) опыта работы и страх услышать отказ от работодателя.

- Сейчас молодежь не совсем верит в наши компании, не верят, что им нужны молодые специалисты, так как у них нет опыта. Но я думаю иначе. Если человек сам старается, если он даже, не имея опыта показывает себя релевантным в своей сфере, свое желание работать, то у него все получится. А мнение, о том, что ярмарки вакансий не помогут устроится – не объективно,- сказал он комментируя пессимизм некоторых студентов относительно ярмарки вакансий

По мнению организаторов, ярмарка вакансий - это отличная возможность для молодежи столицы изучить свободные вакансии в желаемой для них отрасли и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

Посещение подобных мероприятий полезно как для уже опытных соискателей, по каким-либо причинам, не состоявшимся в карьере и продолжающим поиски своего места, так и для неискушенных в поиске работы, коими являются выпускники и студенты. Для первых — это возможность изучить свободные вакансии в желаемой для них отрасли и напрямую пообщаться с работодателями, для вторых — отличный шанс изучить рынок труда на практике, определить наиболее интересные сферы деятельности и свою "стоимость" как сотрудника.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!