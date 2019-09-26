Выездная презентация БРК состоялась в Караганде

По словам представителей БРК, город Караганда, будучи индустриально-промышленным центром Казахстана, не зря выбран первым пунктом назначения для выездного семинара.

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") информирует крупные предприятия в регионах об условиях получения "длинных" и "дешевых" денег, передает Zakon.kz.

В Караганде состоялся первый выездной семинар БРК, в ходе которого участникам подробно рассказали о кредитных инструментах Банка, используемых для поддержки усилий отечественных предприятий по увеличению объемов экспорта товаров на зарубежные рынки и, в целом, расширения географии сбыта казахстанской продукции. В рамках поездки старший банкир Дирекции по работе с клиентами Владимир Ли также принял участие в заседании Регионального экспортного совета по развитию и продвижению экспорта, где рассказал о возможных инструментах поддержки экспортеров, имеющихся в арсенале у Банка.

По словам представителей БРК, город Караганда, будучи индустриально-промышленным центром Казахстана, не зря выбран первым пунктом назначения для выездного семинара. На сегодняшний день в регионе Банк представлен сразу тремя проектами, крупными индустриальными предприятиями: АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат", ТОО "YDD Corporation" (Уайдиди Корпорейшн) и ТОО "Караганда Энергоцентр". Местные предприниматели и бизнесмены проявляют активный интерес к “длинному” и “дешевому" финансированию от БРК. Предприниматели получили ответы не только на интересующие вопросы, но и индивидуальные консультации по своим проектам. Как отмечают в БРК - такие встречи помогают потенциальным клиентам снизить риск получения отказа в финансировании, в том числе, из-за недостаточно проработанной и предоставленной в Банк документации для экспертизы.

- Эпоха информационных технологий, без сомнений, сделала возможными быстрые коммуникации. На сайте БРК имеется детальная информация об инструментах финансирования. Однако ничто, по-прежнему, не может заменить живое человеческое общение. Такие встречи максимально эффективны, ведь это своего рода безвозмездная, профессиональная помощь. Мы помогаем нашим потенциальным клиентам структурировать проекты, выявляем моменты, на которые им стоит обратить особое внимание, подсказываем, как заполнять документацию, ведь качественная проработанность проекта со стороны клиента значительно увеличивает шансы получить кредит, - подчеркнул Владимир Ли.

К слову, Владимир Ли также встретился и с региональными экспортерами. В рамках семинара по разъяснению мер государственной политики, организованной партией "Нур-Отан", он выступил на заседании регионального экспортного совета по развитию и продвижению экспорта. В мероприятии приняли участие представители местной администрации и вице-министр торговли и интеграции РК Азамат Аскарулы.

- Мандат Банка Развития включает в себя содействие устойчивому развитию и диверсификации экономики страны. В этой связи Банком особое внимание уделяется экспортному финансированию, ведь развитие конкурентноспособной экономики во многом зависит от уровня развития экспортного потенциала, - отметил Владимир Ли.

Напомним, согласно условиям, предоставляемого предэкспортного финансирования в рамках Программы, возобновляемая кредитная линия должна предоставляться на цели приобретения сырья и материалов для производства готовой продукции с последующим экспортом, целевой отраслью должна быть обрабатывающая промышленность, также необходимо наличие экспортного контракта.

При этом срок кредитования составляет от 1 года до 3 лет, валюта займа – тенге, минимальная сумма займа – 1 млрд тенге.

Условия финансирования экспортной операции:

сумма кредита – от 3 млн долларов США,

валюта финансирования – доллары США, евро, российский рубль,

срок займа – до 10 лет.

Юридические лица, заинтересованные в экспортном финансировании, могут обращаться в Дирекцию БРК по работе с клиентами по следующим контактным данным: +7 7172 79 26 11 (Владимир ЛИ, Динара РСКЕЛЬДИНА, Ербол САЛИМБАЕВ).

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