Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Об этом сообщила его семья.

Ему было 86 лет.

"Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — приводит агентство слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Ширак возглавлял страну с 1995. Сложил полномочия президента в 2007 году и стал пожизненно членом Конституционного совета Франции.

Ухудшение здоровья у Ширака наблюдалось еще во время пребывания на посту президента - в 2005 году он перенес инсульт.

В 2011 году исправительный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа. Согласно решению суда он был признан виновным в "растрате общественных средств", "злоупотреблении доверием" и "злоупотреблении полномочиями в целях извлечения выгоды".

Он стал первым экс-президентом страны, которого судил Исправительный суд.

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