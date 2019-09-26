Экстремизм является идеологическим источником терроризма - эксперт

Наиболее уязвимыми слоями населения, подверженными радикальной идеологии, является молодежь.

В Казахской Академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева проведена встреча, посвященная профилактике религиозного экстремизма и терроризма, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время во многих странах мира наблюдается рост экстремизма и терроризма. Учитывая данную тенденцию, кандидат юридических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби, президент ОФ "Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в Республике Казахстан" Какимжан Бишманов, принявший участие в данной встрече, рассказал аудитории о том, что такое экстремизм и терроризм, а также об ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность и в целом о религиозном законодательстве, действующем на сегодня в Казахстане.

Говоря о понятии "экстремизм" и "терроризм", а также о сущности и формах их проявления, лектор подчеркнул, что слово "экстремизм" означает "приверженный к крайним взглядам и мерам". Например, провокация беспорядков, гражданское неповиновение, теракты и прочее. Экстремисты, как правило, не приемлют каких-либо компромиссов и переговоров.

- Экстремизм направлен на насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и не отчуждаемости ее территории, на подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, а также на разжигание социальной, сословной, расовой, национальной розни и религиозной вражды и ненависти, - отметил спикер. - В большинстве случаев террористы имеют экстремистские взгляды, ибо экстремизм является идеологическим источником терроризма, поэтому верно утверждение, что за все, что творит терроризм, ответственен и экстремизм.

Далее лектор более подробно рассказал об акте терроризма, "терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения госорганами или международными организациями путем причинения ущерба личности, обществу, государству. Создание экстремистской группы, или руководство ею, или участие в ее деятельности наказывается длительным лишением свободы".

По мнению Какимжана Бишманова, наиболее уязвимыми слоями населения, подверженным радикальной идеологии, является молодежь. Для распространения своей идеологии в молодежной среде приверженцы и члены экстремистских и террористических организаций проводят большую активную работу в интернете и социальных сетях. Такая тенденция в той или иной мере характерна и для Казахстана, поэтому в нашей стране против экстремизма и терроризма ведется большая скоординированная работа всех заинтересованных государственных органов совместно с общественностью, НПО и так далее.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая работа дает свои результаты и в Казахстане религиозная ситуация остается стабильной, резюмировал эксперт.

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