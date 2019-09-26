Казахстанские энергопредприятия обладают достаточным потенциалом для перехода на принцип НДТ

Глава IGTIC Рамазан Жампиисов в своем выступлении обратил внимание на то, что развитие сектора ВИЭ играет важную роль в переходе на зеленую экономику.

На сегодняшний день в Казахстане введены в эксплуатацию объекты ВИЭ мощностью более 900 МВт - ежеквартально производится запуск новых проектов. Такой информацией поделился председатель правления международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) Рамазан Жампиисов в рамках III саммита по возобновляемым источникам энергии.

Глава IGTIC Рамазан Жампиисов в своем выступлении обратил внимание на то, что развитие сектора ВИЭ играет важную роль в переходе на зеленую экономику. Для этого в стране созданы законодательная база и инвестиционный климат.

- В данном направлении ведется масштабная работа. Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов поддерживает политику в области перехода на зеленую экономику. Президент обратил внимание на то, что вопросы охраны окружающей среды и экологии необходимо вывести в приоритет. Сейчас активно идет работа по разработке новой редакции экологического кодекса, но это не единственный инструмент перехода на зеленую экономику, - отметил Рамазан Жампиисов.

Одной из приоритетных задач ставится внедрение новых технологий. Так, ожидается, что на базе IGTIC будет создано Бюро наилучших доступных технологий, которое станет инструментом для промышленного сектора по снижению негативного влияния на окружающую среду.

- В 2018 году центром были проведены сравнительные анализы 11 энергетических предприятий, объектов первой категории, использующих уголь для производства электрической тепловой энергии на соответствие их принципам наилучших доступных технологий. В целом анализ показал, что у нас не такая уж плачевная ситуация. Есть много нюансов, потенциал казахстанских энергопредприятий для перехода на принципы НДТ достаточный, - поделился председатель правления IGTIC Рамазан Жампиисов.

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