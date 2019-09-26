Курить на балконах запретят в России с октября
Запрет вводится с целью обеспечения пожарной безопасности.
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.
Согласно пункту 436 противопожарных правил, открытым огнем являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.
Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.
Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.
Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.
В пресс-службе МЧС сообщили, что ведомство подготовило проект постановления правительства, которое переводит дошкольные учреждения и детские лагеря в категорию "чрезвычайно высокого риска".
Это позволит проводить в них ежегодные плановые проверки.
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