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Курить на балконах запретят в России с октября

Запрет вводится с целью обеспечения пожарной безопасности.

Фото : pixabay.com26 сентября 2019, 18:04

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем. Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно пункту 436 противопожарных правил, открытым огнем являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Кроме того, согласно поправкам в документе, теперь в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также указано, что пути разгрузки товара в магазинах не должны пересекаться с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц: тяжелобольные пациенты и дети преимущественно должны размещаться на первых этажах зданий.

В пресс-службе МЧС сообщили, что ведомство подготовило проект постановления правительства, которое переводит дошкольные учреждения и детские лагеря в категорию "чрезвычайно высокого риска".

Это позволит проводить в них ежегодные плановые проверки.


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