Лукашенко заявил, что у Путина нет цели сохранить власть любой ценой

Лидер Беларуси отметил, что вокруг интеграции двух государств много досужих неправильных разговоров.

У президента России Владимира Путина нет цели сохранить за собой власть любой ценой. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает РБК.

Он также призвал "отбросить рассуждения" о желании Путина продлить полномочия за счет присоединения Белоруссии к России.

По мнению Лукашенко, вокруг интеграции России и Белоруссии "слишком много досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров".

- Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное независимое государство. Не меньше, чем Украина, — заявил он.

Президент, однако, признал, что на Белоруссию влияют другие государства, в том числе Россия, поскольку "мир взаимозависимый".

В основе интеграции России и Белоруссии лежит подписанный в 1999 году Договор о создании союзного государства. Этот вопрос начал обсуждаться весной текущего года, когда Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии, отметив, что у Москвы нет намерений поглотить республику. Он, впрочем, уточнил, что если вынести на референдум вопрос о включении Белоруссии в состав России, то большинство ее граждан проголосуют против.

Bloomberg позднее написал, что Путин может возглавить объединенное государство, чтобы остаться у власти как можно дольше. Пресс-секретарь Путина назвал материал агентства "вольными упражнениями" и отметил, что данный в статье сценарий не имеет никакого отношения к тому, что обсуждают в Кремле.

Сам Путин в июле заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих сторон пути развития интеграции. Лукашенко в начале августа поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению сотрудничества. В сентябре кабмин республики подготовил проект программы интеграции.

По данным "Коммерсанта", в начале месяца премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали проект программы действий двух стран о реализации положений договора о создании Союзного государства. Он предусматривает объединение налоговых и платежных систем, а также таможенной и энергетической политики.

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