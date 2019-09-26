Парты за 400 млн тенге разваливаются в Алматы

В школах портятся новые стулья и парты.

В алматинских школах бракованные школьные парты и стулья. Пользуясь ими каждый день, дети в буквальном смысле слова царапаются об острые края мебели и рвут одежду. Интересно то, что многомиллионный госзаказ на поставку такого инвентаря получила фирма, которая никогда прежде не занималась производством мебели, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Новые стулья привезли в школу №17 в Турксибском районе. Спинка отвалилась в первый же день, заменить шуруп новым невозможно. На сиденьях торчат куски металла, о них дети царапаются и рвут одежду. На партах не установлены крючки для портфелей, металл сварен некачественно и не хватает деталей.

Андрей Абраменко - директор школы №17:

- Подрядчик обязуется исправить все замечания, устранить их. Кое-какие детали на мебели поменять, какие-то детали доработать. Когда все это осуществится, тогда школа со своей стороны подпишет акт приема-передачи о том, что мебель в надлежащем качестве и претензий к поставщикам нет.

Устранить недочеты поставщики пообещали после вмешательства комиссии. Она успела посетить 4 школы из 200, заказавших мебель. Сейчас в Казахстане действует обязательная норма ПКО (предварительного квалификационного отбора). Он учитывает наличие техоборудования, производственных помещений, технологию производства, квалификацию персонала и наличие сертификата соответствия на серийное производство. А с 1 июля необходим еще и индустриальный сертификат. Без всего этого участвовать в конкурсе нельзя.

Игорь Проценко - участник комиссии по местному содержанию при акимате:

- В этом конкурсе участвовало около 40 якобы производителей, общества инвалидов по всему Казахстану. Бюджет по этому конкурсу около 400 млн тенге. Все 40 обществ странным образом прошли предквалификационный отбор. В результате были определены победители по этому конкурсу. Потом этих победителей путем каких-то манипуляций поменяли.

В предприятиях-победителях, а всего их три, по пять работников в штате. Одно из них находится в Акмолинской области. Однако по этому адресу расположен центр помощи детям с проблемами со здоровьем и никакого производства нет.

Айгуль Тукенова - сотрудник общественного объединения "Батыр":

- Наше общество нуждается в деньгах . Законом предусмотрено, так как мы являемся обществом инвалидов, чтобы мы зарабатывали. Являемся ли мы производителями? Нет, не являемся. В мае, когда мы подавали документы, в технической спецификации не было указано, что поставщики являются обязательными производителями.

В обществе "Батыр" утверждают, что конкурс проходил в мае, а условия ПКО были введены только в июле. Таким образом, по их мнению, никаких нарушений они не допускали.

Канат Ибраев - президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности:

- Люди занимаются благородным делом - лечением детей с ограниченными возможностями. Это надо поддерживать, но это не профильная их деятельность – поставка мебели. Хотелось бы заметить, что ассоциация не является противником предприятий общества инвалидов, но внедрение индустриального сертификата показало, что из 390 таких организаций более-менее способных поставлять мебель единицы.

Между тем, в алматинском управлении образования сообщили, что знают о проблеме, и объяснили условия конкурса.

Айгерим Кеншинбаева - главный специалист отдела государственных закупок управления образования:

- Технической спецификацией было предусмотрено, что они должны были предоставить оборудование, помещение, в котором производство. Все это не требовалось иметь в наличии, а могли быть арендованы. Они все эти документы приложили к конкурсу.

В управлении образования уверяют, что школьная мебель еще не принята и 400 млн тенге не переведены на счета участников конкурса. Это будет сделано после того, как они исправят все недочеты. Объем поставок же довольно большой: 16 тысяч парт, 1300 шкафов и 1200 школьных досок.

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