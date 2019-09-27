Религиозный карагандинец бил и насиловал приемных детей

Ему дали девять лет.

Еще один шокирующий случай произошел в Караганде. Мужчина насиловал и бил приемных детей. Таким образом он пытался привить им религиозные знания. Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам тюрьмы. Мать об зверствах супруга ничего не знала. Дети просто боялись сообщить ей, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

В семье воспитывалось трое детей: 19-летняя девушка и двое мальчиков 10 и 5 лет. Отчим издевался над ними, когда их мама уходила на работу. Заставлял выполнять религиозные обряды, бил их и ругал. Но последней точкой стало изнасилование старшей падчерицы. Два отчим держал ее в квартире и издевался. Девушка заявила в полицию.

Жанатай Сембеков, пресс-секретарь ДП Карагандинской области:

- Отчим ругал детей нецензурной бранью, угрожал физической расправой и убийством в случае обращения в органы. Долгое время дети боялись и скрывали насилие даже от матери.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, насилии сексуального характера и незаконном лишении свободы человека. Мать о зверствах супруга не догадывалась. Считала его порядочным и доверяла ему воспитание детей. О своих мучениях дети молчали, пытаясь защитить себя. Но психологи говорят, по поведению ребенка можно было догадаться о проблеме.

Камшат Игембаева, психолог:

- Для ребенка самое ценное - мать. Здесь, возможно, недостаточно было психологического контакта с раннего возраста с детьми у мамы, возможно. Может, детей эксплуатировали, шантажировали, подкупали.

По словам потерпевшей девушки, отчим был человеком религиозным. Сакральные знания черпал в интернете и пытался привить их семье. Религиоведы отмечают, что в последнее время люди стали допускать много ошибок толковании веры. В школах нужно вводить изучение основ религии.

Айбек Омар, религиовед:

- В исламе нет насилия против детей, против родственников, близких и даже против себя. Все это запрещено. Важно дать образование в изучении ислама детям. Было бы хорошо начинать изучать это в школах. Важно защитить детей от радикальных течений.

Преступник проведет за решеткой девять лет. Дети сейчас живут в семье с мамой, с ними работают психологи.

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